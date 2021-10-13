استئناف المعارك في منطقة عفار الإثيوبية

أديس أبابا (وكالات)

استؤنفت المعارك في منطقة عفار الإثيوبية المحاذية لإقليم تيجراي شمال شرق إثيوبيا، بعد شهر من الهدوء، حسبما ذكرت مصادر إغاثية ومن المتمردين، أمس، بعد هجوم جديد شنته قوات حكومة أديس أبابا. وفي الأشهر الأخيرة، امتد النزاع، الذي اندلع في نوفمبر الماضي، عندما تدخل الجيش الاتحادي في إقليم تيجراي لإطاحة «جبهة تحرير شعب تيجراي»، إلى منطقتي عفار وأمهرة المتجاورتين. وأشارت مصادر إغاثية، أمس الأول، إلى أنباء تفيد باندلاع اشتباكات مسلحة في بلدة عفار في أورا، حيث قتلت جبهة تحرير شعب تيجراي عشرات المدنيين، مستخدمة الأسلحة الثقيلة. ونفى المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، غيتاشو رضا، استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين.