مصرع جندي فرنسي بمالي في حادث عرضي

باريس (أ ف ب)

أعلنت قوة برخان، أمس، مقتل جندي فرنسي من عمليتها لمكافحة الإرهابيين في حادث عرضي بقاعدة «تمبكتو» في مالي.

وقالت القوة في بيان: إن صف الضابط أدريان كيلان الميكانيكي، البالغ من العمر 29 عاماً، من الفوج الرابع «كان يقوم بصيانة شاحنة، وأصيب بجروح خطيرة بسبب إمالة كابينة هذه الشاحنة أثناء تصليحه محرك الآلية». وأضافت أنه على الرغم من المحاولات الفورية لرجال للإنقاذ في المكان «لم يتمكنوا من إنعاشه وتوفي متأثراً بجروحه»، موضحاً أن تحقيقاً يجري لتحديد الظروف «الدقيقة للحادث».

وكيلان أعزب ولا أبناء له. وهو سابع جندي فرنسي يموت في حادث عرضي في منطقة الساحل منذ 2013 في العمليات المناهضة للمتطرفين. وقتل 52 جندياً في عمليات قتالية خلال نفس الفترة.

وقالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي في تغريدة على «تويتر»: «أحيي التزامه وأكرم لذكراه».