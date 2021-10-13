واشنطن تطالب كوريا الشمالية بـ«الإحجام عن الأفعال التصعيدية»

سيؤول (وكالات)

حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان، أمس، من أن فئات من شعب كوريا الشمالية «تواجه خطر المجاعة» مع تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الإغلاق الذي فرضته البلاد في مواجهة الوباء، داعياً إلى تخفيف العقوبات الأممية المفروضة على البلاد بسبب برامجها النووية.

يأتي ذلك فيما قال البيت الأبيض في بيان: إن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان شدد على ضرورة أن تحجم كوريا الشمالية عن «الأفعال التصعيدية، وعاود التأكيد أيضاً على الدعم الأميركي للحوار والتعاون بين الكوريتين».

ويخضع الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية لإغلاق محكم منذ مطلع السنة الماضية لحماية نفسها من الوباء، في ظل معاناة الاقتصاد وتضاؤل المبادلات مع الصين، شريكها التجاري الرئيس. وفي يونيو أقر التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي بأن البلاد تواجه «أزمة غذائية»، وهو ما دق ناقوس الخطر في بلد واجه فيه القطاع الزراعي على الدوام صعوبات في تأمين الغذاء للسكان.

في الشهر نفسه، أعلن الزعيم كيم جونغ أون، أن الوضع الغذائي «يزداد صعوبة».