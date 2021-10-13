«التحالف»: إحباط هجوم بزورقين «مفخخين» جنوبي البحر الأحمر

عدن (وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تدمير زورقين مفخخين يتبعان للميليشيات «الحوثية»، وإحباط تنفيذ هجوم وشيك جنوبي البحر الأحمر، مؤكداً أن الميليشيات تواصل تهديد خطوط الملاحة والتجارة العالمية في باب المندب وجنوب البحر الأحمر، في انتهاك لـ«اتفاق استوكهولم»، بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف، اعتراض عددٍ من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية أطلقها «الحوثيون» باتجاه الأراضي السعودية.

وأفاد التحالف بمقتل أكثر من 108 من عناصر الميليشيات «الحوثية» الإرهابية في الساعات الـ24 الأخيرة في العبدية على بعد نحو 100 كلم جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية التي يستميت «الحوثيون» للسيطرة عليها منذ أشهر، وبذلك يتجاوز عدد قتلى الميليشيات أكثر من 400 قتيل خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال التحالف، حسبما نقلت قناة «الإخبارية»: «نفذنا 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر الميليشيات بالعبدية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتدمير 12 آلية عسكرية تتبع للميليشيات والخسائر البشرية تجاوزت 108 عناصر إرهابية».

وقتل حوالي 300 عنصر من «الحوثيين» يومي الأحد والاثنين، مع احتدام المعارك في محيط مدينة مأرب.

وفي هذه الأثناء، كشف تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن تسجيل 2451 جريمة انتهاك وتضرر بشري ومادي تعرض لها السكان المدنيون والممتلكات العامة والخاصة بمديرية العبدية بمحافظة مأرب، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأكد التقرير، الذي حمل اسم «العبدية.. بين القتل والحصار»، أن أكثر من 35 ألف نسمة، بمديرية العبدية يعانون حصاراً خانقاً تفرضه ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، وتشهد مأساة إنسانية ومعيشية، وتعاني فقدان العديد من الخدمات الطبية، وتدهور الحالة الإنسانية المعيشية.

وأوضح التقرير أن قصف الميليشيات «الحوثية» العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان بمديرية العبدية، بالصواريخ الباليستية والطيران المسير، وكذلك مدافع الهاون والهاوتزر وقذائف الدبابات، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، أدى إلى مقتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة من 123 مدنياً بينهم 38 امرأة 15 طفلاً، بجروح مختلفة في الجسم بين إصابات بالغة ومتوسطة وتخفيفية، وتدمير وتضرر 400 منزل، كما أدى إلى إتلاف نحو 182 مزرعة تابعة للمواطنين، و6 مضخات مياه زراعية، وتضرر أكثر من 320 مركبة، و6 سيارات إسعاف.

وأشار التقرير، إلى أن المديرية، باتت تعاني عجزاً ونقصاً كبيراً في جميع المتطلبات الأساسية، وفي مقدمتها مواد الغذاء والدواء، وذلك جراء حصار الميليشيات الخانق عليها.

وطبقاً للإحصائيات الواردة في التقرير، شنت ميليشيات «الحوثي» اعتقالات واسعه لكل من ينتمي إلى مديرية العبدية، حيث سجل الفريق أكثر من 980 حالة اعتقال وإخفاء قسري، منذ مطلع عام 2017، وحتى أكتوبر الجاري لا يزال غالبيتهم في سجون الميليشيات.

ونوه التقرير بأن ما لا يقل عن 9827 طفلاً في العبدية يعانون سوء التغذية، منهم 2465 يعانون سوء التغذية الحاد، بينما تحتاج 3451 امرأة إلى الرعاية الصحية، في الوقت الذي يحرم هذا الحصار 407 حالات مرضية مزمنة من العلاج، وتركها تصارع الموت.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق أبناء مديرية العبدية ترتقي لجرائم حرب ضد الإنسانية، تصل حد جرائم الإبادة الجماعية، داعية كافة المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية والمجتمع الدولي إلى ممارسة كافة وسائل الضغط لفك الحصار الخانق على أبناء مديرية العبدية، ونزع الألغام التي زرعتها ميليشيات «الحوثي» على مداخل ومخارج المديرية.

كما طالبت، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن والصليب الأحمر الدولي بإدانة هذا الحصار، وكافة الجرائم التي تقوم به الميليشيات بحق المدنيين، والعمل على فك الحصار المفروض وتسيير قافلة إغاثية مستعجلة لكسر الحصار المفروض على قرى مديرية العبدية، وإسعاف الجرحى، وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى.