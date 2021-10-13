المبعوث الأممي يبحث في مصر التطورات السورية

القاهرة (وكالات)

وصل إلى القاهرة، أمس، جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، قادما من النمسا في زيارة إلى مصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة السورية، قبل بدء الجولة السادسة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية.

وأفادت مصادر مطلعة شاركت في استقبال بيدرسون بمطار القاهرة: «سيلتقي المبعوث الأممي بشأن سوريا، خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات، لاسيما بوزارة الخارجية وجامعة الدول العربية، لبحث آخر التطورات على الساحة السورية، في ضوء اجتماع الجولة السادسة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف الأسبوع المقبل، حيث سيجتمع المبعوث الأممي مع عدد من المشاركين الرئيسيين قبل بدء الجولة».

وكان المبعوث الأممي أحاط مجلس الأمن الدولي، مؤخراً، بالاستعدادات الخاصة بعقد الجولة الجديدة للجنة الدستورية.