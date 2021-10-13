وزير الدفاع اليمني: جرائم الانقلابيين لا تفرق بين عدو وصديق

مأرب (وكالات)

تفقد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أمس، قوات الجيش والمقاومة الشعبية المرابطين في جبهات مراد جنوب مأرب، واطلع على سير العمليات التي يقوم بها المقاتلون لمواجهة ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، والدفاع عن الأرض والكرامة.

والتقى وزير الدفاع بالقيادي في المقاومة عبدالواحد القبلي نمران، والقيادات الميدانية، واستمع من العميد الركن حسين الحليسي، قائد جبهة مراد، إلى ملخص حول سير العمليات القتالية والمستوى المعنوي والكفاءة القتالية التي يتحلى بها المقاتلون، معبراً عن الاعتزاز العالي بتضحيات وبسالة قوات الجيش والمقاومة وإلى جانبهم رجال القبائل الأوفياء، الذين يسجلون مواقف نضالية، ويجسدون قيم ومعاني الولاء والانتماء للوطن وهويته وثوابته.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها مساعد وزير الدفاع، اللواء الركن محمد الحبيشي، ومدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع العميد الركن علي محسن الهدي، أشار المقدشي إلى أن القوات المسلحة والمقاومة تخوض معركة الكرامة على امتداد مسرح العمليات في مختلف الجبهات القتالية، وحملوا على عاتقهم مسؤولية وواجب استعادة دولتهم وفرض خيارات شعبهم، منوهاً بأن قرار اليمنيين وخيارهم هو الانتصار في هذه المعركة الوجودية.

وجدّد وزير الدفاع الدعوة لكل القبائل والأحرار بمختلف انتماءاتهم، إلى رص الصفوف والاصطفاف لمواجهة هذه الميليشيات، التي تحمل الحقد لكل اليمنيين، ولا تفرق بجرائمها بين صديق وعدو وحليف، ولم تسلم من إرهابها دول الجوار والمنطقة.