«الصحة العالمية»: فرصة أخيرة لمعرفة منشأ «كورونا»
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن مجموعتها الاستشارية الجديدة المعنية بمسببات الأمراض الخطرة قد تكون «فرصتنا الأخيرة» لمعرفة منشأ فيروس (سارس-كوف-2).
وظهرت أولى حالات الإصابة البشرية بـ«كوفيد - 19» في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر 2019.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أسماء 26 عضواً مقترحاً للمجموعة الاستشارية العلمية المعنية بأصول مسببات الأمراض المستجدة، ومن بينهم خبير صحة بيطرية صيني شارك في التحقيق المشترك في ووهان.
وأبدت ماريا فان كيركهوف كبيرة الخبراء الفنيين لدى منظمة الصحة العالمية في فريق «كوفيد - 19» أملها في ذهاب المزيد من البعثات الدولية بقيادة المنظمة إلى الصين مما سيتطلب تعاونها.
وقالت في مؤتمر صحفي، إن «هناك أكثر من 30 دراسة موصى بإجرائها» لتحديد كيفية انتقال المرض من حيوانات إلى البشر.
وأضافت أن اختبارات صينية قيل إنها أجريت للأجسام المضادة لدى سكان ووهان في 2019 ستكون «حاسمة للغاية» في فهم منشأ الفيروس.
المصدر: وكالات