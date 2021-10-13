حريق ضخم في القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة قبل ساعات من انطلاقه

علي عبد الرحمن وعبد الله أبو ضيف (القاهرة)



انطلع حريق ضخم في القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي المصري قبل ساعات من انطلاق نسخته الخامسة، حيث تعمل سلطات الحماية المدنية على السيطرة على الحريق الهائل الذي التهم القاعة، وسط توقعات باحتمالية تأجيل حفل الافتتاح المقرر عقده غدًا بحضور فني مصري وعربي كبير.



وجاء الحريق بعد ساعات قليلة من توافد الصحفيين والإعلاميين للمؤتمر لحضور المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا له الانعقاد اليوم الأربعاء، لغعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمهرجان الفني ذائع الصيت خلال الفترة الأخيرة داخل مصر والوطن العربي، لتصبح قاعة المهرجان الرئيسية "مسرح البلازا" محل شك في استقبالها نجوم المهرجان غدًا.



وحسب مصدر في الصحة المصرية لـ"الاتحاد" فإنه لا توجد أي إصابات بشرية ناتجة عن الحريق الضخم الذي التهم القاعة الرئيسية حتى الآن، فيما تعمل سلطات الحماية المدنية على السيطرة على الحريق في أسرع وقت، لاستبيان حجم الضرر الواقع على مكان انعقاد المهرجان الفني المعروف.