مصر.. استعدادات لافتتاح طريق الكباش التاريخي بالأقصر

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت مصر عن تفاصيل جديدة حول استعدادات افتتاح طريقة الكباش الفرعوني بالأقصر، وذلك بعد تجديده وتطويره بما يتناسب مع القيمة التاريخية لذلك المكان التاريخي.

وأعلنت وزارة الآثار المصرية عن الانتهاء بنسبة 98% من أعمال تطوير الطريق الفرعوني، ولم يتبق سوى اللمسات الأخيرة التي ستنتهي خلال الأسابيع المتبقية قبل حفل الافتتاح المتوقع في بداية شهر نوفمبر المقبل.

وشهدت الاستعدادات أيضاً تحديد تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركون في حفل الافتتاح، إضافة إلى اختيار الموسيقى المصاحبة للحفل.

وواصلت محافظة الأقصر استعداداها لإقامة حفل الافتتاح العالمي، باستكمال أعمال التجميل وزراعة المساحات الخضراء، وطلاء واجهات المباني المحيطة بالمنطقة، وتزيين الميادين والأسواق بالمدينة حتى تتناسب مع تطوير المدينة بالكامل.

على جانب آخر، تطوع 400 شاب وفتاة من أبناء مدينة الأقصر التاريخية، من أعضاء فرق الكشافة وأندية التطوع، للمشاركة في بروفات الحفل الكرنفالي للافتتاح المرتقب، والذي سيكون على طريقة موكب المومياوات الملكية.

يذكر أن طريق الكباش الفرعوني من أقدم المسارات في التاريخ، ويربط بين معبد الأقصر ومعابد الكرنك على مسافة 2700 متر، وبه 1200 تمثال فرعوني يتميز بشكله ذي رأس الكبش.