سقوط طائرة تدريب قبالة ساحل لبنان والبحث عن مفقودين

قال بيان من مجلس الوزراء اللبناني، إن طائرة صغيرة سقطت في مياه البحر المتوسط قبالة الساحل اللبناني اليوم الأربعاء وبدأت جهود للبحث عن شخصين كانا على متنها.

وقال بسام مولوي وزير الداخلية في تغريدة على تويتر، إن الطائرة الصغيرة تابعة لنادي الطيران اللبناني وإن فريق الدفاع المدني بدأ عمليات بحث وإنقاذ عقب الحادث.