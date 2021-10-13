خليفة بن طحنون يواصل زياراته لأسر الشهداء

واصل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، اليوم سلسلة الزيارات التي بدأها لأسر وذوي الشهداء مطلع الأسبوع الحالي، في إطار تعزيز التواصل معهم ومتابعة احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية. فقد زار الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عدداً من أسر الشهداء في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، والتقى عدداً من ذوي الشهداء وأفراد أسرهم وتبادل معهم الأحاديث الودية واستمع إليهم، مطمئناً على أحوالهم في مختلف المجالات. ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أسر الشهداء وذويهم خلال زيارته منازلهم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لهم بالصحة والعافية، مؤكداً لهم أن تضحيات الشهداء ودماءهم الزكية التي سالت في سبيل الوطن وأمنه ستظل خالدة في وجدان الأمة وباقية في ضمير كل إماراتي، تستنير بضيائها الأجيال المقبلة لتواصل العمل والبناء وتحافظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته في ظل قيادتنا الرشيدة. وأشار إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء سيواصل العمل وطرح المبادرات وتنفيذ الخطط التي من شأنها توفير البيئة المناسبة لأسر وذوي الشهداء، التي يستطيعون من خلالها تحقيق أهدافهم وطموحاتهم والمضي في حياة كريمة تضمن لهم مشاركة فعالة في تنمية الوطن وتعزيز إنجازاته. وتأتي سلسلة هذه الزيارات الدورية في إطار حرص مكتب شؤون أسر الشهداء على التواصل الدائم مع أسر وذوي شهداء الوطن في مختلف أرجاء الدولة لتتبع أحوالهم والسعي من أجل توفير سبل الحياة الكريمة.