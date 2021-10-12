واشنطن ترحّب بتشكيل حكومة جديدة في تونس
أشادت الولايات المتحدة الثلاثاء بتشكيل حكومة تونسية جديدة وشجّعت على القيام بخطوات إضافية.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن تشكيل "الحكومة الجديدة التي تضم 10 وزيرات خطوة مرحّب بها نحو التعامل مع التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة التي تواجهها البلاد".
وأشار إلى تطلّع الإدارة الأميركية إلى مزيد من الخطوات نحو "التأسيس لعملية شاملة" تتيح "العودة سريعا إلى النظام الدستوري".
والاثنين أصبحت نجلاء بودن التي كلّفت في 29 سبتمبر تشكيل الحكومة أول رئيسة للوزراء في تونس، وهي تعهّدت جعل مكافحة الفساد أولوية لها.
المصدر: وكالات