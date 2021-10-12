كيم: أميركا وكوريا الجنوبية تهددان السلام

سيؤول (وكالات)

في قاعة ضمت أكبر صواريخ في كوريا الشمالية، اعتبر زعيم البلاد كيم جونج أون، أن تطوير الأسلحة ضروري لمواجهة السياسات الأميركية والحشد العسكري الكوري الجنوبي، معتبراً أن أميركا وكوريا الجنوبية تهددان السلام الدولي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس.

ونقل تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله، في كلمة ألقاها في معرض التطوير الدفاعي: إن بيونج يانج تزيد من قوتها العسكرية دفاعاً عن النفس، وليس لشن حرب.

ويظهر من صور نشرتها صحيفة الحزب الحاكم رودونج سينمون أن كيم أدلى بهذه التصريحات، وهو يقف بجوار مجموعة متنوعة من الأسلحة، منها صواريخ باليستية عابرة للقارات، من بينها الصاروخ «هواسونج- 16»، وهو أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية، وجرى الكشف عنه في عرض عسكري في أكتوبر 2020، لكن لم يتم اختباره بعد.

وقال كيم: «لا نناقش الحرب مع أحد، بل نناقش منع الحرب نفسها وتعزيز قوة الردع حرفياً، من أجل حماية السيادة الوطنية».

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في إفادة صحفية: إن أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأميركية تعكف بالفعل على تحليل الأسلحة التي ظهرت في المعرض، وستواصل متابعة الموقف عن كثب.