موسكو: محادثات مفيدة مع واشنطن من دون تقدم

موسكو (وكالات)

اعتبرت روسيا أن المحادثات التي أُجريت، أمس، في موسكو بين مسؤولين كبار روس وأميركيين مفيدة، رغم أنها لم تحقق أي اختراق.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية الروسية: «إن مواقفنا لا يمكن التوفيق بينها، فالأميركيون لا يسمعون منطقنا ومطالبنا، لكنّ المحادثة كانت مفيدة».

وكان ريابكوف التقى مع المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند، التي سمحت لها روسيا بدخول أراضيها لثلاثة أيام فقط لعقد لقاءات مع مسؤولين روس، رغم أن اسمها مدرج على لائحة الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد.

وفي المقابل، منحت واشنطن تأشيرة لدبلوماسي روسي كبير مكلّف إجراء مفوضات حول نزع الأسلحة هو قسطنطين فورونتسوف.

وأشار ريابكوف إلى أن أحد أبرز المواضيع التي جرى التطرّق إليها، أمس، كان موضوع التأشيرات والعمل القنصلي، الذي شهد اضطرابات كثيرة بسبب موجات طرد دبلوماسيين عدة.