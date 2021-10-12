«طالبان» تطالب بعلاقات جيدة مع العالم

كابول (وكالات)

ناشد القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، أمس، العالم إقامة علاقات جيدة مع بلاده، لكنه تجنب أن يقطع وعوداً حاسمة فيما يتعلق بتعليم الفتيات، رغم مطالبات دولية بالسماح لكل الأطفال الأفغان بالعودة للمدارس.

وبعد ما يقرب من شهرين من انهيار الحكومة السابقة المدعومة من الغرب، سعت الحكومة الجديدة التي تقودها طالبان لبناء علاقات مع دول أخرى للمساعدة في تجنب أزمة اقتصادية كارثية.

وقال الوزير: «المجتمع الدولي يحتاج لأن يبدأ التعاون معنا، وبذلك سنتمكن من وقف انعدام الأمن وسنتمكن من التواصل بإيجابية مع العالم في ذات الوقت».

وأضاف متقي: إن حكومة طالبان تتحرك بحذر، لكن لم يمض على توليها السلطة سوى بضعة أسابيع، ولا يمكن توقع أن تستكمل الإصلاحات في هذا الوقت الوجيز، بينما لم يتمكن المجتمع الدولي من تطبيقها على مدى 20 عاماً في بلاده.

وتابع: «كان لديهم كثير من الموارد المالية، ودعم دولي قوي، لكن في ذات الوقت تطلبون منا أن ننفذ كل الإصلاحات في شهرين!».