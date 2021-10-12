السيسي: مصر تستضيف على أراضيها 6 ملايين لاجئ

أحمد عاطف (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، الحاجة لـ«مقاربة وحوار أعمق للتعامل مع الهجرة غير الشرعية»، مشدداً على عدم وجود معسكرات للاجئين في مصر، رغم استضافة بلاده لـ6 ملايين لاجئ.

وشدد السيسي، خلال مؤتمر صحفي في قمة «فيشجراد» في بودابست، على أن مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ وتعاملهم معاملة الضيوف، متابعاً: «يهمني أن يتفهم الأصدقاء الأوروبيون أن ما يحدث في مصر والحفاظ على 100 مليون نسمة في مصر، ليس بالأمر اليسير».

وأوضح السيسي أن الدولة المصرية لا تسمح بالهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة اللاجئين، مشيراً إلى أن القاهرة لا تقبل من منظور أخلاقي أو إنساني أن تتركهم في الطريق لأوروبا ليلقوا مصيرهم في البحر، مشدداً: «لن نسمح لهؤلاء الناس بالمجهول أو الضياع».

وأكد السيسي أن «مصر دولة تسعى بإصرار وعزيمة قوية من أجل التقدم والتحضر في كافة المجالات، وما بُذل فيها خلال آخر سبع سنوات خير دليل على ذلك حتى نوفر حياة كريمة للمواطنين»، موضحاً: «نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى لتقدمه».

ولفت إلى أن بلاده لا تحتاج لمن يقول لها عن تجاوزات في معايير حقوق الإنسان، لا سيما أنه مسؤول عن 100 مليون مصري والحفاظ عليهم وأنه ليس بالأمر اليسير.

ووجه السيسي الشكر للأوربيين قائلاً: «أشكركم على الموقف الداعم للدولة المصرية»، موضحاً أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة «حياة كريمة» من أجل «تحسين الحياة لـ60 مليون مواطن في الريف المصري، بكل ما تعنيه هذه الكلمة وما تحمله».

وأشار إلى أن «الرقم المخصص لمبادرة حياة كريمة يقارب 700 مليار جنيه حتى نغير حياة المواطنين في التعليم والصحة وشبكات الصرف الصحي والطرق كل شيء».

ووفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، فإن مصر هي «أول دولة من منطقة الشرق الأوسط تُدعى لحضور قمة تجمع فيشجراد، وثالث دولة على مستوى العالم تشارك في قمة التجمع بعد اليابان، وألمانيا».