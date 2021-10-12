«العدل الدولية» تحكم لمصلحة الصومال في خلاف حدودي

لاهاي (وكالات)

قضت محكمة العدل الدولية، أمس، بمنح الصومال الهيمنة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي يرجّح بأنها غنية بموارد النفط والغاز، بعد معركة قضائية خاضتها مع جارتها كينيا بشأن الحدود البحرية. وأعلنت كبيرة القضاة جوان دونوغو أن المحكمة ارتأت عدم وجود «حدود بحرية متفق عليها»، ووضعت حدوداً جديدة أقرب لتلك التي تطالب بها الصومال، رغم أن كينيا احتفظت بجزء من المنطقة البالغة مساحتها مئة ألف كيلومتر مربّع. وبذلك حكمت الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، والتي تشكلت عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء، في آلية باشرتها مقديشو عام 2014 وتثير باستمرار توتراً في العلاقات المضطربة بالأساس بين الدولتين الجارتين في شرق أفريقيا.