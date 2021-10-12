انتشال جثث 15 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

طرابلس (وكالات)

قضى 15 مهاجراً غرقاً بعد تحطم قاربين قبالة سواحل ليبيا، حسبما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأكدت المفوضية، في تغريدة، انتشال جثث 15 شخصاً مع وصول زورقين إلى قاعدة طرابلس البحرية.

وأشارت إلى إنقاذ 177 مهاجراً آخرين، من دون أن توضح جنسيات المهاجرين. ونشرت المفوضية صوراً تظهر العشرات من المهاجرين وهم في حالة إعياء شديد، وتقدم لهم الرعاية الطبية ومياه الشرب على رصيف القاعدة البحرية.

وانطلق المهاجرون من السواحل الليبية وتحديداً من مدينتي زوارة والخمس شرق العاصمة طرابلس، قبل ليلتين بحسب المفوضية.