الأردن يشتري 50 مليون متر مكعب مياه من إسرائيل

جمال إبراهيم (عمّان)

أعلنت وزارة المياه الأردنية، أمس، عن اتفاق وقعته لجان فنية أردنية وإسرائيلية تشتري بموجبه المملكة 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنوياً خارج اتفاقية السلام الموقعة عام 1994.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن اللجان الفنية المختصة لدى الجانبين الأردني والإسرائيلي عقدت اجتماعاً فنياً، بحضور وزيري المياه لدى الجانبين، وجرى توقيع اتفاق يشتري الأردن، بموجبه، كميات مياه إضافية مقدارها 50 مليون متر مكعب خارج إطار اتفاقية السلام والكميات المنصوص عليها.

وتتيح اتفاقية السلام التي وقعها الطرفان عام 1994 للأردن حقوقاً مائية يزودها بها الجانب الإسرائيلي مقدارها 55 مليون متر مكعب سنوياً.