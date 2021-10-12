وزير الخارجية العراقي: مساعدة بيروت أولوية للحكومة في بغداد

بغداد (وكالات)

ذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنَّ تقديم المُساعدة إلى لبنان وضع ضمن أولويات الحكومة العراقيَّة.

وأكد الوزير العراقي، خلال لقائه وزير الخارجيَّة والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب على هامش اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز الذي يعقد حالياً في بلجراد: «استعداد العراق والتزامه بمُواصلة تقديم الدعم والمُساعدة لحين تجاوز لبنان للتحديات التي يمر بها»، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية صدر أمس.

وأعرب وزير الخارجيَّة اللبنانيّ عن شكر وامتنان بلاده حكومةً وشعباً لمواقف العراق ومُساندته للبنان أمام التحديات التي يواجهها، والمُساعدات التي قدمها العراق. ووفقاً للبيان «ناقش الجانبان أهميّة التواصل بين الشعبين الشقيقين والعمل على رفع تأشيرات الدخول بين الشعبين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما».