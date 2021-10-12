التحالف يعلن مقتل 300 مسلح من الحوثيين جنوب مأرب
الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، مقتل نحو 300 مسلّح من ميليشيات الحوثي الإرهابية وتدمير 9 أليات عسكرية بعمليات استهداف في مديرية «العبدية» المحاصرة جنوب محافظة مأرب خلال 24 ساعة الماضية.
وقال "استهدفنا تسع آليات عسكرية للميلشيات الحوثية في العبدية وخسائرها تجاوزت 134 عنصرا"، وفقا لموقع العربية.
وأكد التحالف، الثلاثاء، تنفيذ 43 استهدافا لآليات وعناصر الحوثي في مديرية العبدية، جنوب مأرب، خلال الـ 24 ساعة الماضية.