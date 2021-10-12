بعد أسبوع من «يوم الكارثة».. تعطل في "إنستغرام" "و"فيسبوك"
الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي
أبلغ مستخدمون لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستغرام" عن مشاكل في استخدام التطبيقين على مستوى العالم.
وفي وقت سابق، أبلغ مستخدمون لمنصة التواصل الاجتماعي الأشهر والأوسع انتشارا "فيسبوك"، عن مشاكل في استخدامه، اليوم الثلاثاء، وفقا لمجموعة "داونديتكتور" التي ترصد أعطال الإنترنت.
وكانت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتساب" و"انستغرام" تعرضت إلى عطل مفاجئ مساء الاثنين الماضي، تسبب في توقف عمل التطبيقات التي يستعملها ملايين المستخدمين حول العالم.