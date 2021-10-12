أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين، اليوم الثلاثاء، أن 11 شخصاً لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة نجمت عن الأمطار الغزيرة التي تسببت فيها العاصفة الاستوائية كومباسو.
وقالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن فقدان سبعة أشخاص في حوادث مختلفة في الأقاليم المتضررة.
وأضافت الهيئة أن ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في أربع حوادث انهيارات أرضية منفصلة طمرت منازل بإقليم بينجوت بشمال البلاد، حيث مازال هناك شخصان في عداد المفقودين.
وقال مسؤولون محليون إن مياه الفيضانات وصلت للطابق الثاني في منازل ببعض المناطق، في حين غمرت المياه مزارع الفاكهة والخضراوات في ضواحي المدينة. وغرق خمسة أشخاص جراء فيضانات مفاجئة في إقليم كاجايان المجاور وإقليم بالاوان غربي البلاد.
وأضافت الهيئة أن خمسة آخرين فقدوا في الفيضانات في بلدتين بإقليم بالاوان. وقال مارك تيمبال المتحدث باسم الهيئة، إنه على الرغم من أن إقليم بالاوان ليس في مسار العاصفة، فإنه تضرر لأن العاصفة ساهمت في هطول مزيد من الأمطار الموسمية.
وقالت هيئة الأرصاد: إن العاصفة كانت تحمل رياحاً تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة وزوابع تسير بـ125 كيلومتراً في الساعة أثناء خروجها من الفلبين. ومن المتوقع هطول أمطار من متوسطة لغزيرة على شمال الفلبين، مما سوف يؤدي لوقوع فيضانات وانهيارات أرضية.
وتتجه العاصفة إلى إقليم هاينان بالصين، حيث من المرجح أن تصل البر مساء غد الأربعاء. ويشار إلى أنه يضرب الفلبين ما متوسطه 20 إعصاراً استوائياً كل عام.