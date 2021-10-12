أبلغت السلطات أكثر من ثلاثة آلاف من سكان جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، بأنهم يستطيعون مغادرة بيوتهم بعد أن أنهت إغلاقاً عاماً تسببت فيه سحابة كثيفة من الدخان المنبعث من بركان دمر الجزيرة.
واجتاح سيل من الحمم المنصهرة المتدفقة من بركان كومبري بييخا مصنع أسمنت في الجزيرة أمس الاثنين، لينفث سحباً من الدخان ويدفع السلطات إلى إصدار أوامر لسكان المنطقة بالبقاء في بيوتهم.
وأصدرت خدمات الطوارئ تعليمات لسكان بلدتي إل باسو ولوس ليانوس دي أريداني بالبقاء في بيوتهم وإغلاق النوافذ وإيقاف وحدات التكييف لتجنب استنشاق الأبخرة السامة المنبعثة من مصنع الأسمنت المحترق الذي تلتهمه الحمم بالتدريج. وقالت السلطات، اليوم الثلاثاء، إن سحابة الدخان انقشعت، وإن جودة الهواء تحسنت وبالتالي بإمكان 3500 من السكان مغادرة بيوتهم.
وقالت شركة أينا المشغلة لمطار لا بالما إن المطار مفتوح، لكن 11 رحلة ألغيت اليوم الثلاثاء وتأجلت رحلات أخرى. وذكر المعهد الجيولوجي الوطني الإسباني أن 18 هزة وقعت اليوم الثلاثاء، أشدها بقوة 3.8 درجة.
وقال ميجيل أنخيل موركويندي المدير الفني لخطة الطوارئ في جزر الكناري: إن الحمم البركانية الناتجة عن ثوران البركان الذي بدأ في 19 سبتمبر أيلول تسببت في إتلاف ما يقرب من 600 هكتار.
وتم إجلاء حوالي ستة آلاف من منازلهم في لا بالما التي يبلغ عدد سكانها حوالي 83 ألف نسمة.