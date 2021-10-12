قادة مجموعة العشرين يعقدون قمة افتراضية حول أفغانستان

يعقد قادة دول مجموعة العشرين قمة افتراضية، اليوم الثلاثاء، للبحث في موضوع أفغانستان مع تركيز المحادثات التي تستضيفها إيطاليا على الوضع الانساني والأمني بعد تولي حركة طالبان السلطة.

يحاول رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين توسيع نطاق المحادثات الدولية حول أفغانستان الى دول أخرى تشمل روسيا والصين.

تجري القمة في جلسة مغلقة لكن دراغي سيعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق.

وقد عادت حركة طالبان الى السلطة في أغسطس بعد انسحاب القوات الأميركية اثر حرب استمرت 20 عاماً.





