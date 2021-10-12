توصية من "الصحة العالمية" بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لضعاف المناعة

قالت لجنة من الخبراء الدوليين، إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يجب أن يتلقوا جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لـ "كوفيد19-".

وذكر الخبراء في جنيف يوم الاثنين إن هذا سيضمن حمايتهم من الإصابة مثل الأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعة سليم والذين تلقوا جرعتين.

والخبراء هم أعضاء في المجموعة الاستشارية المستقلة المعنية بالتحصين التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وقالوا إنه يتعين إعطاء الجرعة الثالثة بعد فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من التطعيم الأولي.

وفي ألمانيا، توصي اللجنة الدائمة للتطعيم أيضا بإعطاء جرعة معززة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.





