رحبت دولة الكويت الشقيقة بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً. وأكد مجلس الوزراء الكويتي، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي الاثنين برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الإعلان يسهم بإيجابية في قضية التغير المناخي بما يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ. وقال البيان إن هذا الإعلان سيعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كمركز اقتصادي عالمي ويحقق التنمية المستدامة. وأضاف بيان مجلس الوزراء الكويتي إن ذلك يأتي بالتزامن مع تقديم دولة الإمارات ملف استضافة الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023، لافتا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في هذه المرحلة الدقيقة التي يسعى فيها المجتمع الدولي لإحراز تقدم نحو تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية باريس. يذكر أن إعلان دولة الإمارات عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 يشكل تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي خلال العقود الثلاثة الماضية منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت دولة الإمارات منذ ذلك الوقت مجموعة كبيرة من التشريعات وطبقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة. كما يأتي الإعلان لتحقيق الحياد المناخي متوائماً مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ" لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.