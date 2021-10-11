منظمة: التحرك في مؤتمر المناخ يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح

مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف

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طالبت منظمة الصحة العالمية الحكومات، الاثنين، بتكثيف العمل على قضية المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي، وقالت إن هذا التحرك يمكن أن ينقذ أرواح ملايين البشر سنويا.

يدعو تقرير المنظمة، التابعة للأمم المتحدة حول تغير المناخ والصحة، إلى اتخاذ خطوات تحولية في كل القطاعات بما فيها الطاقة والنقل والتمويل، وقال إن فوائد التحركات الطموحة إزاء قضية المناخ على الصحة العامة تفوق التكلفة بكثير.

وقالت المنظمة "تغير المناخ هو أكبر خطر منفرد على صحة البشر".

كانت منظمة الصحة العالمية قالت، في وقت سابق، إن نحو 13.7 مليون وفاة سنويا أي حوالي 24.3 بالمئة من إجمالي الوفيات على مستوى العالم لها أسباب بيئية مثل تلوث الهواء والتعرض للعناصر الكيميائية.

ومن غير الواضح على وجه الدقة عدد الوفيات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بتغير المناخ، لكن ماريا نيرا من منظمة الصحة العالمية قالت إن حوالي 80 بالمئة من وفيات تلوث الهواء يمكن منعها من خلال الامتثال للإرشادات.

وقال ديارميد كامبل-ليندرم، رئيس وحدة تغير المناخ في منظمة الصحة العالمية، إن التغير المناخي يساعد أيضا على انتشار بعض الأمراض المعدية مثل حمى الدنج والملاريا، وهي من أسباب الوفيات في بعض من أفقر مناطق العالم.

وأضاف "صحتنا ليست محل تفاوض. ندخل في مفاوضات حول المناخ، نتفاوض على أشياء كثيرة، لكن حياة طفل واحد سواء فُقدت بسبب تلوث الهواء أو تغير المناخ ليست شيئا مطروحا للنقاش".

المصدر: وكالات