مقتل 6 بتفجير سيارة مفخخة شمالي سوريا

عفرين (وكالات)

قُتل 6 أشخاص، بينهم مدنيون، أمس، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في الشمال السوري، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتشهد مدينة عفرين ومناطق أخرى، واقعة تحت سيطرة فصائل سورية موالية لتركيا في شمال سوريا، بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن: «إن التفجير بالسيارة المفخخة وقع قرب مقر لفصيل (جيش الإسلام)، وعلى مقربة من سوق للخضار في المدينة».

وأفاد المرصد بأن «الشرطة المحلية» اعتقلت شابين «يشتبه بتورطهما في تنفيذ التفجير».