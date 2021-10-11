رئيس وزراء جديد لحكومة النمسا

فيينا (وكالات)

أدى وزير خارجية النمسا السابق، ألكساندر شالينبرج، اليمين الدستورية كرئيس جديد للوزراء، والدبلوماسي ميخائيل لينهارت سفير النمسا لدى باريس، كوزير جديد للخارجية. وعبر ألكسندر فان دير بيلن رئيس الجمهورية النمساوية عن ثقته في نجاح شركاء التحالف الحاكم في إيجاد أساس لتعاون حكومي مستقر. وجاءت التعديلات الحكومية إثر استقالة رئيس الوزراء السابق سباستيان كورتس، زعيم حزب الشعب المحافظ الحاكم، يوم السبت الماضي. وفي كلمة قصيرة، ذكّر الرئيس فان ديربيلن، كلاً من رئيس الوزراء الجديد المستشار ألكساندر شالنبيرج ونائبه فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر الائتلافي، بمسؤوليتهما إزاء مواصلة مشاريع الحكومة الائتلافية، واستعادة ثقة الناس في سياسة، لافتاً إلى أهمية العمل الجاد.