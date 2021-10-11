الصومال: الجيش يحرر بلدتين من «الشباب» جنوب البلاد

مقديشو (وكالات)

حرر الجيش الصومالي، أمس، بلدتين من سيطرة حركة «الشباب» الإرهابية في مديرية «بارطيري» بمحافظة «غدو» جنوبي البلاد. وبحسب إذاعة «صوت الجيش» الرسمية، فإن القوات الحكومية سيطرت على بلدتين من دون قتال مع ميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين عسكريين، قولهم إن الإرهابيين فروا من البلدتين بعد علمهم بتوجه القوات الحكومية إليهما. وعندما وصلت القوات الحكومية إلى البلدتين، لم تجد مسلحي حركة «الشباب» الإرهابية.

وفي سياق منفصل، نفذت قوات الأمن عمليات تفتيش أمنية واسعة في مديرية «بولا برتي» في محافظة «هيران» وسط الصومال. وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن هذه العمليات تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المديرية وتعقب خلايا إرهابية تختبئ فيها.

وتشن حركة «الشباب» الإرهابية بين الحين والآخر، عمليات ضد أهداف مدنية وأمنية في مناطق متفرقة من الصومال.