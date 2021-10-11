«الشعبة البرلمانية» تشارك في الجلسة الأولى للبرلمان العربي

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي، والجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث خلال الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر الجاري في القاهرة.

ويضم الوفد أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ووفق جدول أعمال اجتماعات اللجان تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، ومشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية.