قال أعضاء في البرلمان الأوروبي إنهم طلبوا من فرنسيس هوجين، مديرة الإنتاج السابقة في فيسبوك أن تتحدث في جلسة استماع يوم 8 نوفمبر المقبل بشأن كاشفي الأسرار والمبلغين عن المخالفات. ونقل تقرير إخباري عن رئيسة لجنة السوق الداخلية في البرلمان الأوروبي آنا كافازيني قولها، في بيان صحفي، إن الأسرار التي كشفتها هوجين تظهر الحاجة إلى قواعد قوية لضبط المحتوى ومتطلبات الشفافية. وقالت كافازيني "بما أن لجنة السوق الداخلية تتفاوض الآن بشأن قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، فإن جلسة استماع مع فرنسيس هاوجين ستثري المسار الديمقراطي وعملنا التشريعي الحالي في اللجان المعنية". وتدرس اللجنة حاليا 2297 تعديلاً على قانون الخدمات الرقمية و1199 على قانون الأسواق الرقمية. كانت هاوجين أكدت أن شركة فيسبوك أعطت الأولوية للربح على حساب الآثار التي قد يسببها بعض المحتوى خاصة على المراهقين والشباب. وأضافت، في شهادة أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ في الكونجرس الأميركي، أن الشركة تدرك جيدا المخاطر المجتمعية وتلك المتعلقة بالصحة النفسية التي تشكلها منصاتها.