ضربت زلازل عدة قوية نسبياً المنطقة المحيطة ببركان جزيرة لا بالما الإسبانية الذي ثار قبل ثلاثة أسابيع. وذكرت شبكة "أر.تي.في.إي" الإخبارية أن شدة أقوى هذه الزلازل بلغت 4,3 درجة على مقياس ريختر. وأفادت السلطات المسؤولة في جزر الكناري أن هذه هي أقوى هزة أرضية منذ ثوران البركان. وشعر بالهزات الأرضية الكثير من سكان جزيرة لا بالما التي يبلغ تعدادها 85 ألف نسمة. وذكرت السلطات أن الزلزال وقع على عمق 39 كيلومتراً تحت سطح الأرض، وأنه لا يوجد ما يستدعي الشعور بالقلق. وبحلول بعد ظهر اليوم الاثنين، بلغ عدد التوابع الزلزالية نحو 40 هزة على الأقل. وذكر الخبير الجيولوجي نيفيس سانشيز، في تصريحات لصحيفة "إل بايس" الإسبانية، أن الزلازل الأقوى التي وقعت مؤخراً ربما تكون مؤشراً على تكون حمم جديدة تحت البركان الذي يقع في جبل "كومبري فييخا" جنوبي جزيرة لا بالما.