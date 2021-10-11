أوصت لجنة خبراء من منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بإعطاء جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين «يعانون من نقص معتدل أو شديد في المناعة» من كل اللقاحات المصرح بها من قبل هذه الهيئة الأممية. كما أوصى الخبراء بأن يتلقى الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 عاماً والذين تطعموا بلقاحي «سينوفاك» و«سينوفارم»، جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لـ«كوفيد - 19». وقالت الطبيبة كايت أوبراين مديرة دائرة التطعيم في منظمة الصحة العالمية، إن «التوصية التي نصدرها الآن هي إعطاء الأشخاص الذين يعانون نقص المناعة جرعة إضافية» لرفع استجابتهم المناعية إلى مستوى الحماية المطلوب لمنع إصابتهم بأشكال حادة من المرض الجرعة الثالثة «يفضل أن تكون من اللقاح نفسه، لكن يمكن أن تعطى من لقاح آخر»، كما أوضحت كايت أوبراين. وقال خبراء منظمة الصحة العالمية، إن الدول يجب أن تضع هدفا يتمثل أولاً بتطعيم الحد الأقصى من الأشخاص بالجرعتين، وبعد ذلك إعطاء الجرعة الثالثة. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً استمر أربعة أيام الأسبوع الماضي لمراجعة آخر المعلومات والبيانات حول سلسلة لقاحات ضد «كوفيد - 19» وأمراض أخرى. وقد أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصات للقاحين يعملان بتقنية الحمض النووي المرسال من «موديرنا» و«فايزر - بيونتك» ولقاحي «سينوفارم» و«سينوفاك» ولقاح «جونسون آند جونسون»، وكذلك «أسترازينيكا». وينتظر أن تصدر المنظمة قراراً في وقت قريب بشأن اللقاح الذي يطوره المختبر الهندي «بهارات بيوتك». وترغب المنظمة في أن يتم تطعيم 40% من سكان كل دولة بحلول نهاية السنة و70% بحلول منتصف عام 2022.