طمأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي شوهد يسعل خلال اجتماع حكومي ينقله التلفزيون، المسؤولين اليوم الاثنين قائلاً: إنه بخير ويخضع لاختبار الكشف عن كوفيد-19 بشكل يومي تقريباً. وبعد أن عبرت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الشيوخ عن قلقها على صحته، رد بوتين قائلاً: «لا تقلقي، كل شيء على ما يرام. إنهم يجرون لي عملياً فحوصاً يومية، ليست المتعلقة بكوفيد-19 فحسب، لكن بجميع أنواع العدوى الأخرى. لذلك، كل شيء على ما يرام». وشوهد بوتين، الذي بلغ من العمر 69 عاماً الأسبوع الماضي، جالساً بمفرده أمام إحدى الشاشات لحضور الاجتماع عبر الإنترنت. وقال إنه يسعل بسبب درجة حرارة الهواء البارد، واغتنم الفرصة لحث الناس على التطعيم بشكل كامل. ودخل بوتين في عزل ذاتي الشهر الماضي بعد أن ثبتت إصابة أفراد من المحيطين به بفيروس كورونا المستجد، لكن الكرملين قال في ذلك الحين إنه «يتمتع بصحة جيدة تماماً».