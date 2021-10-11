ذكرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت، اليوم الاثنين، 40224 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة. وهذه زيادة كبيرة مقارنة بـ34 ألف إصابة سجلت أمس الأحد. كما أحصت المملكة المتحدة 28 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أنه بحلول الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) سترفع بريطانيا 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء، مما يعني أن الوافدين من تلك الدول لن يكونوا في حاجة إلى قضاء 11 ليلة في فندق للحجر الصحي بعد الآن. وفي الوقت ذاته، ألغت وزارة الخارجية تحذيراتها من السفر غير الضروري إلى 42 دولة ومنطقة أخرى. وستبقى سبع دول فقط على القائمة الحمراء اعتباراً من اليوم الاثنين، جميعها من أميركا اللاتينية، وهي كولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وهايتي وبنما وبيرو وفنزويلا.