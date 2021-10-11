رئيس التشيك يواصل تلقي العلاج في العناية المركزة

ميلوش زيمان، الرئيس التشيكي

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كشفت متحدثة، اليوم الاثنين، عن الحالة الصحية لرئيس التشيك ميلوش زيمان الذي أدخل المستشفى أمس الأحد.

وقالت المتحدثة باسم المستشفى الذي يتعالج فيه زيمان إن الرئيس ما يزال يتلقى العلاج في وحدة للعناية المركزة وإن حالته مستقرة، بينما أجل مرضه الخطوات الأولية في محادثات تلي الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة.ونُقل زيمان (77 عاماً) إلى المستشفى، أمس الأحد، ويتلقى العلاج في أعلى فئة من وحدات العناية المركزة بسبب ما وصفه مدير المستشفى بأنه مضاعفات مرتبطة بمرض مزمن لديه لكنه لم يكشف عن طبيعة هذا المرض.

وكان من المقرر أن يلتقي زيمان مع رئيس الوزراء أندريه بابيش يوم الأربعاء لكن الاجتماع ألغي اليوم الاثنين.

وكان زيمان، وهو حليف لبابيش، قد قال قبل الانتخابات إنه سيمنح الفرصة الأولى في تشكيل الحكومة لزعيم أكبر حزب منفرد، وفقاً لنتائج الانتخابات وفي هذه الحالة فهو حزب (نعم) الذي يتزعمه بابيش.

وأول خطوات رسمية مطلوب من الرئيس اتخاذها بعد الانتخابات هي قبول استقالة الحكومة المنتهية ولايتها وتعيين رئيس وزراء جديد لكن ذلك لا يمكن تنفيذه إلا بعد انعقاد مجلس النواب الجديد وانتخابه لرئيس للبرلمان وهي خطوات مقررة خلال شهر من انتهاء الانتخابات.

وبموجب الدستور، تنتقل صلاحيات الرئيس المتعلقة بتعيين رئيس للوزراء إلى رئيس مجلس النواب إذا خلا منصب الرئاسة.

وكان مكتب الرئاسة قال، في وقت سابق، إن زيمان مريض وأمضى ثمانية أيام في المستشفى الشهر الماضي.

وقال المكتب الرئاسي، وقتها، إنه لا يعاني من أي مشكلة صحية تشكل خطورة على حياته لكنه مصاب بجفاف وإرهاق بسيط.

المصدر: آ ف ب