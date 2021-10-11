قال سامي الطاعري الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، إن الاتحاد يرحب بإعلان حكومة جديدة في تونس.
وكشف الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق اليوم الاثنين، النقاب عن حكومة جديدة.
وقال سعيد، خلال مراسم أذيعت على الهواء مباشرة، «أنا على يقين من أننا سنعبر من اليأس إلى الأمل.. من الإحباط الى العمل».
وقال سعيد «هم الذين اعتقلوا الثورة بالقوانين التي وضعوها.. لقد كانت سنوات ثقيلة.. مليئة بالدم».
وأضاف «لا نريد أن نبقى في ظل التدابير الاستثنائية، لكن سنبقى في ظلها ما دام هناك خطر جاثم في المجلس النيابي وعدد من المؤسسات الأخرى.. لن نترك البلاد لقمة سائغة».
وتابع قائلاً: «سنتعقب الفاسدين وستعود أموال الشعب للشعب».
وقالت رئيسة الوزراء نجلاء بودن، التي عينها الرئيس سعيد الشهر الماضي، «من أهم أولوياتنا مكافحة الفساد... وإعادة الأمل للتونسيين».