قال مدير تنفيذي كبير في شركة "أسترازينيكا" لصناعة الأدوية، اليوم الاثنين، إن مزيج الأجسام المضادة الذي أنتجته الشركة ضد مرض كوفيد-19 ستكون له "ميزة حقيقية" في منع الإصابة بعدوى المرض مقارنة باستخدامه كعلاج. كانت التجارب أظهرت أن العقار واعد في كلا الاستخدامين.وأضاف من بانجالوس، نائب الرئيس التنفيذي للأدوية الحيوية في الشركة، خلال إفادة صحفية "لا أعتقد أننا ننافس في مجال العلاج .. من الجيد أننا نعلم أن العقار يعمل كعلاج. وإذا تم التصديق على ذلك، سيستخدم كعلاج أيضاً. لكن الأفضلية الحقيقية لذلك المزيج من الأجسام المضادة هي في المجال الوقائي". كانت الشركة قد قالت، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن عقارها المعروف باسم (إيه.زد.دي 7442) المكون من مزيج من الأجسام المضادة، وهو أول جرعة وقائية بخلاف اللقاحات المضادة لكوفيد-19، حقق أهدافه الرئيسية في تجارب المرحلة الأخيرة بالمساعدة في الحد من حالات الإصابة الحادة بكوفيد-19 أو الوفاة في المرضى الذين لا ينقلون إلى المستشفيات.