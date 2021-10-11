قال برايوت تشان أوتشا، رئيس وزراء تايلاند، اليوم الاثنين، إن بلاده ستنهي الحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا للزوار الحاصلين على لقاحات الوقاية من المرض والقادمين من دول قليلة الخطورة وذلك اعتباراً من أول نوفمبر المقبل. يأتي ذلك بينما تحاول الدولة، الواقعة في جنوب شرق آسيا، إنعاش اقتصادها المعتمد بدرجة كبيرة على السايحة والذي تضرر بسبب الجائحة. وأضاف برايوت، حسب نص خطاب مسجل بثه التلفزيون ووزعه مكتبه، أن زوار 10 دول على الأقل سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي عند وصولهم. وتابع أن مزيداً من الدول ستُضاف لاحقا للقائمة.