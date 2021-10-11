الكاظمي يعلن القبض على نائب البغدادي «خارج الحدود»

هدى جاسم (بغداد)

ألقت المخابرات العراقية القبض على سامي جاسم الجبوري، «مشرف المال» في تنظيم «داعش» ونائب زعيمه السابق أبوبكر البغدادي، حسبما أعلن مصدر رسمي عراقي، اليوم.

وحددت واشنطن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن سامي الجبوري، الذي كان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات «داعش»، بحسب برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

وقال مسؤول عسكري عراقي: إن إلقاء القبض على الجبوري جرى في تركيا، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل حول موقع وظروف العملية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة: «إلقاء القبض على جاسم في عملية مخابراتية خارج الحدود، بعملية جاءت في الوقت الذي كانت فيه عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات». وجاء الإعلان عن اعتقال الجبوري غداة الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أن الجبوري «أحد أكثر المطلوبين دولياً، ومقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحالي» عبدالله قرداش، المعروف باسم «أبو إبراهيم الهاشمي القرشي».

وأضافت: «شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل التنظيم»، من «بينها منصب نائب» أبوبكر البغدادي، «كما تولى أيضاً ما يسمى ديوان بيت المال في التنظيم، ونائب والي دجلة». وصنفته وزارة الخزانة الأميركية، بحسب الخارجية، بأنه «إرهابي عالمي في شهر سبتمبر 2015».

وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة، إن الجبوري «كان يشغل منصب نائب داعش في جنوب الموصل في عام 2014» و«شغل منصب وزير مالية داعش، حيث أشرف على عمليات المجموعة المدرة للدخل من المبيعات غير المشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن». وأعلن العراق أواخر عام 2017 انتصاره على «داعش» بعد طرد الإرهابيين من كل المدن الرئيسة، التي سيطروا عليها عام 2014، فيما قتل زعيمه عام 2019.

وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، فيما يقوم التنظيم بين وقت وآخر باستهداف مواقع عسكرية، ونفّذ الشهر الماضي هجوماً أودى بثلاثين مدنياً في حي «مدينة الصدر» في العاصمة.

وأشار تقرير للأمم المتحدة، نشر في فبراير، إلى أن «تنظيم داعش يحافظ على وجود سرّي كبير في العراق وسوريا، ويشن تمرداً مستمراً على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقاً». وقدّر التقرير بأن «تنظيم داعش لا يزال يحتفظ بما مجموعه 10 آلاف مقاتل (نشط) في العراق وسوريا».

واعتبر مسؤول في التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة الإرهابيين، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن التنظيم في العراق «محلي جداً»، فيما وضعه المالي «صعب».

ويقدم التحالف الدولي الدعم للقوات العراقية في حربها على «داعش» منذ عام 2014، ويضم 3500 عسكري، بينهم 2500 أميركي، ستتحول مهمتهم إلى «استشارية وتدريبية» تماماً بحلول نهاية العام.