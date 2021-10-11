قال مصدر أمني إنه تم إخماد حريق اندلع في صهريج لتخزين الوقود في منشأة الزهراني النفطية بحنوب لبنان.
وأضاف أنه لا يزال يجري تبريد المناطق المحيطة بالصهريج.
واندلع صباح اليوم الاثنين، حريق ضخم في خزان وقود في جنوب لبنان، داخل إحدى المنشآت الرئيسية لتفريغ الوقود وتخزينها في البلاد، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأفادت الوكالة عن "حريق هائل شبّ في خزان في منشآت الزهراني يحتوي على مادة البنزين، لم يعرف سببه حتى الآن".
وشاهد مصور ألسنة النيران ترتفع من الخزان المحترق، مشكّلة سحابة سوداء كبيرة في سماء المنطقة، فيما عمل عناصر من الجيش على قطع الطرق المؤدية إلى المكان ومنع السكان من الاقتراب. كما قُطعت الطريق الدولية المجاورة بالاتجاهين.
وقال عامل في بستان قريب من موقع الحريق إنه سمع دويا قويا قبل اندلاع الحريق.
وتعمل فرق الإطفاء بصعوبة على محاصرة النيران وإخمادها، وكذلك على تبريد الخزانات المجاورة خشية امتداد النيران إليها.
وتقع منشآت الزهراني بجوار معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء، على بعد خمسين كيلومترا من بيروت. وتوزّع المشتقات النفطية التي تخزن فيها في السوق المحلية من خلال شركات توزيع، وتؤمن نحو 15 في المئة من حاجة السوق الى مادة المازوت.
ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينات القرن التاسع عشر، ويواجه منذ أشهر صعوبات في توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.