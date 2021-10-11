العراق: 41 بالمائة نسبة المشاركة في الانتخابات العامة
قالت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41 في المائة.
ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق، التي جرت أمس الأحد، في وقت لاحق اليوم.
في الأثناء، تتواصل عمليات فرز الاصوات، في الانتخابات التي قال مراقبون إنها جرت بسلاسة ومن دون مشاكل او خروق تذكر.
وأعلنت وزارة الداخلية أن القوات الأمنية تواصل انتشارها في محيط مراكز الاقتراع بعد انتهاء عمليات التصويت.
المصدر: رويترز