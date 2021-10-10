‏الحوثي يستغل المناسبات الدينية لتكريس أفكاره المتطرفة

عدن (الاتحاد)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الأعياد والمناسبات الدينية والطائفية باتت مواسم تديرها ميليشيات الحوثي الإرهابية لممارسة الجباية غير القانونية وابتزاز التجار والمدنيين بالانتقال من منزل لمنزل لنهب مدخراتهم، بعد أن نهبت خلال7 أعوام من عمر الانقلاب رواتبهم وسبل عيشهم وصادرت حتى المساعدات الغذائية المقدمة لهم.

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ميليشيات الحوثي سخرت هذه الأعياد لتكريس أفكارها المتطرفة الدخيلة على المجتمع، ونشر الطقوس الطائفية المستوردة من الخارج، وتأكيد تبعيتها وولائها لإيران. وأشار الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي تستغل هذه المناسبات لجباية المليارات لتمويل ما تسميه «المجهود الحربي».