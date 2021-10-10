السيسي: ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة

القاهرة (الاتحاد)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، موضحاً أن ذلك استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ككل ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أمس، أن بلاده ستساند الجهود المبذولة من قبل جنوب السودان لنشر ودعم السلام والاستقرار الداخلي هناك، لافتاً إلى أن تلك الجهود ستصل بجوبا إلى بر الأمان، وتحقق التنمية والرخاء لأفراد الشعب بها وتدعم مؤسسات الدولة ومقدراتها.

وأكد السيسي على دعم مصر الكامل لخطوات جنوب السودان في تنفيذ المرحلة الانتقالية حسب الخطط الموضوعة وطبقاً لاتفاقية السلام، موضحاً أن مصر تعمل بكافة جهدها على دعم الأشقاء في إرساء الاستقرار في بلدهم. وبحث السيسي وسلفاكير الأحداث في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي لاحتواء التداعيات المحتملة على دول المنطقة، وأكدا على تطوير وتقوية العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، سواء السياسية أو الأمنية والاقتصادية، كما ناقشا العلاقات الثنائية خلل الفترة الأخيرة. واتفق الرئيسان على إعادة تأهيل محطات الكهرباء المصرية في جنوب السودان وعلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إليها، فضلاً عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها مصر في المجالات المختلفة، إلى جانب إحياء عدد من المشروعات المصرية المتواجدة في جنوب السودان وتدشين مشروعات جديدة، فضلاً عن زيادة عدد المنح التعليمية المقدمة لأبناء جنوب السودان للدراسة في الجامعات المصرية وتقديم المزيد من التسهيلات لهم.

بدوره، قال سلفاكير إنه تحدث في عدة موضوعات مع الرئيس المصري بشأن المنطقة، لافتاً إلى أنه «لدينا في المنطقة مشكلة بين إثيوبيا ومصر وإثيوبيا والسودان».

وفي سياق آخر، أكد الرئيس المصري دعم بلاده الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية «البرلمان» بيونج سيوك بارك، حسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي. وقال المتحدث في بيان صحفي: إن «السيسي أكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيداً بالإنجازات التي شهدتها العلاقات الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات، وسبل استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.