3 قتلى بانفجار في الصومال

مقديشو (وكالات)

قتل ثلاثة أشخاص بانفجار قنبلة يدوية في نقطة تفتيش تابعة للحكومة الصومالية، في منطقة «جانال» في «شابيل السفلى»، جنوب الصومال، طبقاً لما ذكرته «إذاعة شابيل» الصومالية أمس. وذكر أحد السكان أن القنبلة أسفرت عن مقتل جنديين اثنين وصبي «12 عاماً». كما نفذت قوات الأمن عملية، بعد الهجوم وقتلت رجلاً شهيراً في منطقة «جانال»، يشتبه في تورطه في الانفجار، ولم يكشف مسؤولو الأمن ولا إدارة منطقة «جانال» أية تفاصيل حول الحادث.

يذكر أن حركة «الشباب» الإرهابية نفذت هجمات عنيفة في المنطقة، لاسيما على القواعد التابعة للحكومة وأيضاً التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميسوم».