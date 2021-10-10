بريطانيا: إنقاذ واعتراض 1115 مهاجراً في «المانش»

لندن (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أمس، أنها أنقذت واعترضت ما مجموعه 1115 مهاجراً حاولوا عبور «المانش» في قوارب صغيرة يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأنقذت السلطات البريطانية 491 شخصاً في 17 عملية السبت و624 شخصاً في 23 عملية الجمعة.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن السلطات الفرنسية منعت 114 شخصاً من الوصول إلى الشواطئ الإنجليزية السبت و300 شخص الجمعة.

وشدد الكومندان دان أوماهوني المسؤول عن وحدة لخفض أعداد المهاجرين بطريقة غير قانونية الذين يصلون إلى الأراضي البريطانية على عزم الحكومة البريطانية مكافحة الزيادة غير المقبولة في عمليات العبور الخطرة، وفق ما جاء في بيان له. وأضاف أنه «بالتعاون مع الشرطة وشركائنا الدوليين، تم تنفيذ أكثر من 300 عملية توقيف و65 حكم إدانة ومكّنت جهودنا من منع أكثر من 13500 محاولة عبور منذ بداية العام».

وبحسب إحصاء أجرته وكالة الأنباء البريطانية، تمكن أكثر من 17 ألف مهاجر من العبور إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة منذ بداية العام، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام 2020 بأكمله.

ويسبب الملف توتراً مستمراً بين لندن وباريس.

ودعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الأول، إلى التفاوض بشأن معاهدة هجرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

كذلك طالب الحكومة البريطانية بالوفاء بالتزامها دفع 62.7 مليون يورو لفرنسا في 2021-2022 لتمويل تعزيز قوات الأمن الفرنسية على السواحل.