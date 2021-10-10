رفعت سيدني القيود التي كانت رفضتها على السكان في إطار مكافحة جائحة «كوفيد - 19» في ساعة مبكرة الاثنين بالتوقيت المحلي بعد أشهر من تدابير إغلاق صارمة في أكبر المدن الأسترالية. وفرضت على سكان سيدني، البالغ عددهم أكثر من خمسة ملايين نسمة، تدابير إغلاق استمرت 106 أيام، بهدف الحد من تفشي المتحورة «دلتا» شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد. ومع تراجع حالات الإصابة الجديدة (477 حالة إصابة في ولاية نيو ساوث ويلز) وتلقي أكثر من 70 بالمئة ممن هم فوق 16 عاماً جرعتي اللقاح، تستعيد سيدني حيويتها ونشاطها. وتعتزم حفنة من المرافق، من بينها بعض المقاهي، فتح أبوابها عند الساعة 12.01 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، أمام الزبائن المطعمين. وقال مالكو مطعم في حي «بونداي» الشهير في سيدني «كونوا أول من يلتقي بالأصدقاء». وستكون صالونات تصفيف الشعر من بين الأنشطة التي تفتح أبوابها في وقت لاحق الاثنين، رغم أن العديد منها حُجزت مواعيدها بالكامل لأسابيع قادمة من جانب زبائن بأمس الحاجة لتصفيف شعرهم. منذ يونيو الماضي أغلقت المتاجر والمدارس والصالونات والمكاتب أمام الموظفين غير الأساسيين، فيما فُرضت قيود غير مسبوقة على الحرية الشخصية. وفرض حظر على أمور مختلفة من الابتعاد لأكثر من خمسة كيلومترات عن المنزل، وزيارة الأسرة والتبضع في المتاجر إلى حضور جنازات. وستبقى هناك قيود على التجمعات الكبيرة والحدود الدولية، ولن تفتح المدارس بالكامل لبضعة أسابيع بعد. وما عدا ذلك، ستعود الحياة إلى طبيعتها. خلال معظم فترة الوباء، نجحت استراليا في الحد من الإصابات من خلال إغلاق الحدود وفرض إجراءات عزل وإجراء فحوص للكشف عن الإصابات وتتبع المخالطين. لكن المتحورة «دلتا» وضعت حداً لحلم التوصل إلى «صفر كوفيد»، أقله في أكبر مدينتين، هما ملبورن وسيدني اللتين ترفعان الآن شعار «التعايش مع كوفيد». وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز المعين حديثا، المحافظ دومينيك بيروتيت «إنه يوم كبير لولايتنا». وأضاف «بعد 100 يوم من المشقات... استحققتم الأمر».