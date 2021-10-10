أحمد شعبان (القاهرة) أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أنَّ الأديان جاءت لتكون سببًا في الإخاء والتآلف والتعاون لا سببًا في الخلاف والهدم والتدمير. جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر، جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري، لبحث استكمال المباحثات التي أجرياها خلال لقائهما الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما لتعزيز التعاون بين الأزهر وكنيسة كانتربري. وأعرب شيخ الأزهر خلال اللقاء عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن رئيس الأساقفة جاستن هو صديق عزيز ومخلص وأنه يعتز بالعلاقة التي تربطهما، متمنيًا أن تنتقل هذه العلاقة ليراها كل أتباع الديانات. واتفق الجانبان على أهمية استئناف المشروعات المشتركة المتعلقة بالحوار ومبادرات دمج الشباب في عملية بناء السلام. وقال شيخ الأزهر إنه حريص على تبادل الرؤى والأفكار مع مختلف الحضارات والثَّقافات بما يحقِّق الأمن والسلام للبشرية كافة؛ انطلاقًا من تعاليم ديننا الحنيف، مؤكدًا استعداد الأزهر لتعزيز سبل التعاون مع كنيسة كانتربري والمضي قدمًا فيما تم البدء فيه من علاقات بناءة لإعطاء أنموذج يحتذى به في التفاهم والحوار بين الأديان. من جانبه، أكد رئيس أساقفة كانتربري أنه "باستطاعتنا بناء جسور من الود والتفاهم في ظل ما يواجهه العالم من تحديات وفجوات كانت سببًا في إحداث الكثير من الفرقة والخلافات بين الأجيال السابقة"، مضيفاً أن الإمام الأكبر يمثل صوت الحكمة والعقل ودوره عظيم في التغلب على تلك الفجوات والتقريب بين أتباع الأديان، ومن المهم أن يستمع رؤساء الأساقفة إلى كلامه عن السلام والتعايش بين الأديان المختلفة ليعرفوا حقيقة الإسلام. في ختام اللقاء، أهدى شيخ الأزهر إلى رئيس أساقفة كانتربري، ذاكرة الأزهر ونسخة فاخرة من القرآن الكريم، كما أهدى جاستن ويلبي إلى شيخ الأزهر مخطوطة قديمة "طبق الأصل" من القرآن الكريم تعود إلى القرن السادس، وهي النسخة الوحيدة من نوعها في العالم وتوجد في جامعة برمنجهام بإنجلترا.